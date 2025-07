Cina | nona CIIE lancia campagna di reclutamento espositori

A poco piu’ di 100 giorni dall’ottava edizione della China International Import Expo (CIIE), ieri a Shanghai e’ stato ufficialmente lanciato il reclutamento per la nona edizione della CIIE, e oltre 40 aziende straniere si sono gia’ iscritte per esporre, secondo l’organizzatore dell’evento. La nona edizione della CIIE ha gia’ assicurato uno spazio espositivo contrattualizzato di 30.000 metri quadrati. Oltre 20 aziende, tra cui L’Ore’al, GE Healthcare, Honeywell, Jaguar Land Rover e Lesaffre, sono state tra le prime a confermare la partecipazione per il nono anno consecutivo. Vincent Boinay, presidente della zona Asia settentrionale di L’Ore’al e amministratore delegato (AD) di L’Ore’al China, ha affermato durante una cerimonia di lancio del reclutamento ieri che, grazie al crescente “effetto di ricaduta” della CIIE, l’azienda ha lanciato piu’ di 10 nuovi marchi, dozzine di prodotti di tecnologia per la bellezza e centinaia di nuovi articoli in Cina negli ultimi sette anni, accelerando l’ingresso dei prodotti internazionali nel mercato cinese. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

