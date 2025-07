Oltre una dozzina di esperti e studiosi provenienti da Cina e Italia si sono riuniti il 24 luglio all’evento di lancio del Rapporto annuale sullo sviluppo dell’Italia (2024-2025) per condurre discussioni approfondite. Gli esperti e studiosi hanno osservato che lavorando assieme per promuovere la cooperazione pragmatica in vari ambiti, Cina e Italia possono contribuire a rispondere congiuntamente agli shock e alle sfide portati dalla ristrutturazione dell’ordine globale. Tale cooperazione avra’ inoltre un’influenza significativa e duratura sul futuro delle relazioni Cina-UE e contribuira’ alla stabilita’ globale. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

