Cina | governo propone creazione di un’organizzazione globale per la cooperazione sull’IA

Il governo cinese ha proposto la creazione di un’organizzazione globale per la cooperazione nell’ambito dell’intelligenza artificiale (IA), e sta considerando in via preliminare la possibilita’ di stabilirne la sede centrale a Shanghai, secondo quanto appreso da Xinhua da fonti coinvolte nella questione. Si tratta di una mossa importante compiuta dalla Cina per mettere in pratica il multilateralismo e promuovere una governance globale basata sull’ampia consultazione e sul contributo congiunto per benefici condivisi, hanno riferito le fonti. Le fonti hanno inoltre sottolineato che si tratta di un’azione concreta intrapresa dalla Cina in risposta all’appello del Sud globale per colmare il divario digitale e dell’intelligenza, e per promuovere un’IA a fin di bene e lo sviluppo inclusivo dell’IA. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Cina: governo propone creazione di un’organizzazione globale per la cooperazione sull’IA

