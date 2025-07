Un operaio al lavoro in un laboratorio intelligente della Lianxingfa Knitting Co., Ltd., a Quanzhou, nella provincia cinese sud-orientale del Fujian, il 24 luglio 2025. Sfruttando la trasformazione digitale come forza trainante, la citta’ di Quanzhou e’ riuscita negli ultimi anni a migliorare la qualita’ e l’efficienza della sua economia industriale. Cio’ ha posto basi sostenibili per l’aggiornamento dei settori tradizionali e ha accelerato il passaggio dalla semplice manifattura alla creazione intelligente. Membri del personale effettuano il debug di robot umanoidi all’Istituto di tecnologia manifatturiera avanzata del Fujian (Quanzhou) a Quanzhou, nella provincia cinese sud-orientale del Fujian, il 24 luglio 2025. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Cina: Fujian, aggiornamento dei settori tradizionali dell’economia a Quanzhou