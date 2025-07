Cina | discorso del presidente di Xinhua a sessione plenaria del vertice dei media e dei think tank SCO

Fu Hua, presidente dell’Agenzia di stampa Xinhua, pronuncia un discorso al vertice dei media e dei think tank dell’Organizzazione per la cooperazione di Shanghai (SCO), tenutosi a Zhengzhou, capoluogo della provincia centrale cinese dello Henan, il 25 luglio 2025. Il vertice dei media e dei think tank della SCO ha tenuto la sua sessione plenaria ieri a Zhengzhou. Dedicato al tema “Sostenere lo spirito di Shanghai per costruire una casa piu’ bella”, l’evento ha riunito oltre 400 rappresentanti di quasi 200 organi di stampa, think tank e agenzie governative provenienti dagli Stati membri, dagli Stati osservatori e dai partner di dialogo della SCO, oltre che da organizzazioni internazionali e regionali. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Cina: discorso del presidente di Xinhua a sessione plenaria del vertice dei media e dei think tank SCO

In questa notizia si parla di: think - tank - vertice - media

Il Pentagono ferma l'M10 Brooker: cosa succede al "tank leggero" Usa - Il Pentagono cancella il programma del carro armato leggero M10 Booker: troppo pesante, poco mobile e ormai inutile per le esigenze delle unitĂ aviotrasportate.

Cina: rapporto di think tank evidenzia importanza soggettivita’ cultura per modernizzazione Sud globale - Questa foto mostra copie di un rapporto di un think tank intitolato “Sostenere la soggettivita’ culturale nel dinamico intreccio delle culture mondiali: la pietra angolare spirituale del cammino della Cina verso la modernizzazione”.

Tank per la Russia: la strana mossa di Kim - Kim potrebbe essere intenzionato ad aumentare la costruzione di carri armati da spedire alla Russia (ancora impegnata nella guerra in Ucraina)

Mentre l’Ue cerca di contenere le minacce tariffarie degli Stati Uniti, il Giappone si presenta al vertice bilaterale con un accordo commerciale firmato con Trump. L’incontro di Tokyo punta a riaffermare l’impegno per un ordine economico basato su regole condi Vai su Facebook

Cina: Henan, Zhengzhou ospita SCO Media and Think Tank Summit (1); Cina: Henan, Zhengzhou ospita SCO Media and Think Tank Summit; A Bonn il vertice preparatorio della Cop30 si chiude tra risultati modesti e impegni che andranno verificati a Belém.

Cina: discorso del presidente di Xinhua a sessione plenaria del vertice dei media e dei think tank SCO - Fu Hua, presidente dell'Agenzia di stampa Xinhua, pronuncia un discorso al vertice dei media e dei think tank dell'Organizzazione per la cooperazione di ... Scrive romadailynews.it

Cina: Kaifeng al vertice dei media e dei think tank SCO - Al vertice dei media e dei think tank della SCO a Zhengzhou, lo stand di Kaifeng diventa una tappa obbligata per il suo fascino culturale unico. Segnala romadailynews.it