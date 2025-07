Cina | celebrazione dei compleanni dei panda Shuangxin e Hexing a Xining

Il panda gigante Shuangxin si gode un pasto presso la Xining Panda House a Xining, nella provincia cinese nord-occidentale del Qinghai, il 26 luglio 2025. Oggi si e' tenuto un evento speciale per celebrare i compleanni dei panda giganti Shuangxin e Hexing presso la Xining Panda House. Il panda gigante Hexing si gode un pasto presso la Xining Panda House a Xining, nella provincia cinese nord-occidentale del Qinghai, il 26 luglio 2025. Oggi si e' tenuto un evento speciale per celebrare i compleanni dei panda giganti Shuangxin e Hexing presso la Xining Panda House. Agenzia Xinhua.

In questa notizia si parla di: panda - xining - shuangxin - hexing

Cina: celebrazione dei compleanni dei panda Shuangxin e Hexing a Xining.

