Cina | 170 aziende estere hanno partecipato a tutte e 8 le edizioni della CIIE

Un totale di 170 aziende estere e 27 istituzioni hanno partecipato a tutte e otto le edizioni della China International Import Expo (CIIE), secondo quanto riferito ieri in una conferenza stampa tenuta dall'organizzatore dell'expo. Piu' di 50 Paesi e organizzazioni internazionali hanno confermato la loro presenza nell'area espositiva nazionale comprensiva dell'edizione di quest'anno dell'expo, con la Svezia e gli Emirati Arabi Uniti in qualita' di Paesi ospiti d'onore, e con il Kirghizistan che partecipa per la prima volta, ha affermato l'organizzatore dell'expo. Quest'anno, l'area espositiva contrattualizzata per le imprese supera i 330.

