Cin cin Darderi! Domina Taberner a Umago e conquista il terzo titolo del 2025

Dopo Marrakesh e Bastad, Luciano ottiene la terza vittoria in Croazia. Da lunedì sarĂ il 35° del ranking Atp e il 4° in Italia. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Cin cin Darderi! Domina Taberner a Umago e conquista il terzo titolo del 2025

Darderi non si ferma più: domina Taberner in finale e vince il titolo di Umago - L’Italia del tennis continua a stupire e soprattutto a vincere: Luciano Darderi vince il torneo Atp 250 di Umago, in Croazia, battendo in finale lo spagnolo Carlos Taberner con il punteggio di 6- Come scrive msn.com

Darderi trionfa pure a Umago: vince e si fa male, lo sconfitto Taberner è di una sportività unica - Dopo l'ultimo punto si getta a terra per festeggiare, ma poi non riesce a rialzarsi ... Si legge su fanpage.it