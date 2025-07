Cimitero e caldo estivo | i provvedimenti del Comune di Pellezzano

Ricorre alla prevenzione, per motivi di natura igienico-sanitaria, il Comune di Pellezzano che dispone diversi provvedimenti per il Cimitero, al fine di scongiurare il degrado e l'inquinamento ambientale. Per iniziare, è prevista la chiusura pomeridiana. Dal 1 al 31 agosto, dunque, il Campo Santo. 🔗 Leggi su Salernotoday.it