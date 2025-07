Cimiteri Montevarchi verso l' esternalizzazione dei servizi per 2 anni a 290mila euro E' polemica

Nota dell'opposizione di Montevarchi firmata da Fabio Camiciottoli di Avanti Montevarchi e Cristina Rossi di Impegno Comune, in merito all'esternalizzazione dei servizi cimiteriali. Una scelta, dicono i consiglieri che "deve essere fatta come ultima opportunitĂ e con molta attenzione e non in. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it