Beverino (La Spezia),26 luglio 2025 – Tre ricordi speciali per una gara nazionale juniores, quella in programma domenica 3 agosto dalla Val di Magra all’Alta Lunigiana. Dalla Liguria alla Toscana, ricordando Antonio Colò indimenticabile direttore sportivo con la ventunesima edizione del Memorial a lui intitolato, il campione ligure di ciclismo di Bracelli, Aurelio Del Rio professionista dal 1954 al ’57, ed infine Samuele Privitera il giovane atleta ligure, morto a seguito del tragico incidente durante il recente Giro della Valle d’Aosta e che vinse questa gara in volata su tre compagni di fuga nel 2023 con la maglia del Team F. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Ciclismo: dalla Val di Magra alla Lunigiana una corsa speciale