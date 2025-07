Ciclabile Lodi-Crema 1,5 milioni di euro per completare l’opera del Piano per la Mobilità sostenibile

Lodi, 26 luglio 2025 – La nuova ciclabile parte da Lodi, oltre il ponte dell’Adda e si dirige verso Crema. Ma si interrompe a metĂ strada. Ora, grazie ad un emendamento all’assestamento di bilancio regionale, ottenuto nella seduta di venerdì sera dai consiglieri regionali del Partito Democratico Roberta Vallacchi e Matteo Piloni, la Regione Lombardia stanzierĂ 1.550.000 euro per il cofinanziamento dell’ ultimo tratto della ciclabile tra Lodi a Crema. La ciclabile si ferma a Crespiatica. “Il tratto fino a Crespiatica è giĂ stato realizzato – spiegano Vallacchi e Piloni –. Ora, con queste risorse, diamo finalmente avvio alla sistemazione e al completamento di un’opera strategica per i territori e per i cittadini di Lodi e Crema”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Ciclabile Lodi-Crema, 1,5 milioni di euro per completare l’opera del Piano per la MobilitĂ sostenibile

In questa notizia si parla di: ciclabile - lodi - crema - euro

Crema - Lodi: risorse regionali per la pista ciclabile nel tratto che interessa il cremasco, da Bagnolo a Ombriano. Previsto lo stanziamento di 1,5 milioni di euro Vai su X

Interruzione di energia elettrica Venerdì 4 luglio dalle ore 8.00 alle 14.00 in strada Spelta, cascina Spelta, viale Campari e viale Lodi Le vie interessate (intervalli dei civici "da" "a" raggruppati per pari e/o dispari) sono: strada Spelta da 2 a 4, da 8 a 10, da 24a Vai su Facebook

Ciclabile Lodi-Crema, 1,5 milioni di euro per completare l’opera del Piano per la Mobilità sostenibile; LODI E CREMA, CICLABILE QUASI COMPLETA: IN ARRIVO 1,55 MILIONI DI EURO PER IL TRATTO FINALE; Lodi e Crema mai così vicine: arrivano i soldi per la ciclabile.

Crema, piste ciclabili: arrivano due finanziamenti dalla Regione Lombardia - Dalla Regione Lombardia due finanziamenti per realizzare piste ciclabili nel cremasco, risorse che sono uscite nella fase di assestamento del bilancio regionale. Riporta msn.com

Stop agli incidenti, la ciclabile viaggia spedita - Il Giorno - A Lodi procedono i lavori per la nuova pista ciclopedonale lunga 6 km, costata 1,5 milioni di euro. Si legge su ilgiorno.it