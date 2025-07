“Ero appena arrivato alla stazione centrale di Napoli per girare un documentario, ma siamo stati aggrediti. Con noi c’era Tyler B, un cantante napoletano che avrebbe dovuto accompagnarci a fare un giro in città”. Queste le parole dello youtuber Simone Ruzzi, in arte Cicalone, che ha raccontato al Secolo d’Italia la violenza subita nel capoluogo campano. “Appena scesi dal treno ci siamo diretti verso piazza Garibaldi – ha proseguito – dove la situazione sembrava più tranquilla del solito”. Ma non è stato così e infatti, “dopo qualche istante è arrivato un ragazzo africano che ci ha intimato di non fare le riprese nella zona. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Cicalone aggredito a Napoli: “Erano due africani, uno mi ha colpito con un bastone e ha cercato di rubare la telecamera”