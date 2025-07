Ciao Darwin 9 | le anticipazioni ospiti squadre e cast della terza puntata in replica

, 26 luglio 2025. Questa sera, sabato 26 luglio 2025, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda in replica la terza puntata di Ciao Darwin 9, la nona e ultima edizione dello storico show condotto da Paolo Bonolis che mette a confronto due categorie contrapposte in una serie di prove. Al fianco di Bonolis, come sempre, prevista la presenza di Luca Laurenti, altro volto storico della trasmissione nata nel 1998. Come sottotitolo per questa edizione è stata scelta la frase “Chi di voi è senza peccato, scagli per primo la pietra contro di lei“, versetto di Giovanni 8,7. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Ciao Darwin 9: le anticipazioni (ospiti, squadre e cast) della terza puntata in replica

In questa notizia si parla di: ciao - darwin - terza - puntata

ASCOLTI TV 19 LUGLIO 2025: DALLA STRADA AL PALCO (16%), CIAO DARWIN (13,9%), IL GIALLO DI RAI2 (6,2%), RUOTA (25,2%) VS TECHE (17,7%) - ASCOLTI TV 19 LUGLIO 2025 • Sabato •. Gli ascolti tv di sabato 19 luglio 2025 con Dalla Strada al Palco, Ciao Darwin e il giallo di Rai2.

GUIDA TV 19 LUGLIO 2025: GIOCA AL TOTOSHARE E INDOVINA L’ASCOLTO DI CIAO DARWIN - Cosa vedere questa sera in tv tra Rai, Mediaset, La7, Discovery e le altre reti? Ecco la Guida Tv di BubinoBlog, buona visione! Rai1 21:30 00:20 Dalla Strada al Palco R Falcone e Borsellino: Il Fuoco della Memoria Talent Show Doc.

Ciao Darwin, il clamoroso retroscena di Paolo Bonolis: una puntata fu censurata da Berlusconi - Berlusconi “censurò” una puntata di Ciao Darwin che lo avrebbe riguardato un po’ troppo da vicino. Ciao Darwin 10, con ogni probabilità, non si farà mai.

Ciao Darwin 9 - Giovanni 8,7: Terza puntata Video; Ciao Darwin: puntata 8 dicembre: Lavoratori contro Influencer; Ciao Darwin, chi è la Madre Natura nella terza puntata: tutto su Andreea Sasu.

Ciao Darwin 9: le anticipazioni (ospiti, squadre e cast) della terza puntata in replica - Ciao Darwin 9: le anticipazioni (ospiti, squadre e cast) della terza puntata in onda stasera, 26 luglio 2025, alle ore 21,30 in replica ... Lo riporta tpi.it

Paolo Bonolis e il maestro Laurenti dal primo incontro a Ciao Darwin, storia di un'amicizia lunga 30anni: «Luca? È come la droga per un tossico» - Paolo Bonolis e Luca Laurenti tornano a far compagnia il sabato sera su Canale 5 con le puntate più amate di Ciao Darwin. Da msn.com