Chiusura ponte sul Nure | Al lavoro per Cri di Cadeo aperta h24 con mezzo avanzato di soccorso

Proseguono gli incontri tra l’Azienda Usl di Piacenza e gli amministratori dei comuni attraversati dalla via Emilia per affrontare le criticitĂ legate alla viabilitĂ e alla gestione dell’emergenza-urgenza in vista della chiusura totale del ponte di Pontenure. Nei giorni scorsi, la direttrice del. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Ponte 2 Giugno, chiusura notturna prorogata fino al 23 maggio - Fiumicino, 15 maggio 2025 – Con ordinanza dirigenziale n. 31 dell’8 maggio 2025, sono stati programmati i lavori di impermeabilizzazione dei locali posti in cima alle torri del Ponte 2 Giugno, inizialmente previsti d al 12 al 20 maggio 2025.

Ponte di ferro sul Ticino a Castelletto, in arrivo un'altra chiusura completa - Altri lavori in vista e altri disagi per i pendolari tra Piemonte e Lombardia. Lo ha annunciato il sindaco di Castelletto Ticino Massimo Stilo al termine di un incontro con Rete Ferroviaria Italiana sui nuovi interventi necessari al ponte di ferro tra Castelletto e Sesto Calende.

Fiumicino, chiusura del Ponte 2 Giugno per lavori di impermeabilizzazione - Fiumicino, 9 maggio 2025 – Il Comune di Fiumicino ha emanato un’ordinanza dirigenziale che introduce una disciplina di traffico provvisoria per consentire lavori di impermeabilizzazione dei locali situati in cima alle torri del Ponte 2 Giugno.

La chiusura del ponte sul nure a Pontenure creerĂ sicuramente problemi di viabilitĂ anche a San Giorgio. Vai su Facebook

