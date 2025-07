Chiusura isola ecologica | Serve un’alternativa

"Serve un’alternativa per il conferimento dei rifiuti perchĂ© la chiusura dell’isola ecologica fino a gennaio 2026 non è sostenibile per Faenza ". A dirlo è Luca Ortolani, assessore con delega all’Ambiente del Comune. A partire dal 15 settembre infatti la stazione ecologica di Faenza chiuderĂ completamente al pubblico per consentire lo svolgimento della seconda fase dei lavori di potenziamento finanziati dal Pnrr, come aveva annunciato Hera in una nota del 12 luglio scorso. Una chiusura totale che ha suscitato dibattito tra cittadini, forze politiche ed enti interessati. L’impianto di via Righi, come sottolineava Hera, è giĂ oggetto di un blocco parziale: dal 14 luglio e fino al 14 settembre non sarĂ infatti possibile conferire alcune tipologie di rifiuti tra cui ingombranti, vetro, metallo, sfalci e potature. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Chiusura isola ecologica: "Serve un’alternativa"

