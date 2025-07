Chiude per una notte il tratto che collega la A13 con la A4

Sulla A13 Bologna-Padova, per consentire attività relative al potenziamento e ammodernamento delle barriere di sicurezza, dalle 22:00 di lunedì 28 alle 6:00 di martedì 29 luglio, sarà chiuso il tratto compreso tra l'allacciamento A4 Torino-Trieste e Padova Zona Industriale, verso Bologna. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

