Il nome potrebbe sembrare esotico, ma il virus Chikungunya sta tornando a far parlare di sé anche in Italia, dopo una serie di casi in Francia. La parola, che in lingua swahili significa “ciò che curva” o “contorce”, descrive perfettamente uno dei sintomi più caratteristici di questa malattia: i dolori articolari così intensi da costringere i pazienti a rimanere immobili, assumendo posizioni per limitare il dolore.  La Chikungunya è una malattia virale causata da un virus della famiglia delle Togaviridae, trasmessa all’uomo principalmente attraverso la puntura di zanzare infette del genere Aedes, in particolare la zanzara tigre (Aedes albopictus), ormai comune anche nelle nostre città . 🔗 Leggi su Cultweb.it © Cultweb.it - Chikungunya, il virus che piega il corpo come una marionetta fa paura all’Europa

Possibile caso di virus Chikungunya o Dengue disinfestazione a Borgotrebbia e in via Beverora - In seguito alla segnalazione da parte dell’Ausl di Piacenza di un caso sospetto di infezione da virus Chikungunya o Dengue rilevato in città , il Comune ha emesso un’ordinanza urgente per l’avvio di una disinfestazione straordinaria mirata a contrastare la diffusione della zanzara tigre, vettore.

Possibile caso di virus Chikungunya: disinfestazione straordinaria alla Veggioletta - In seguito alla segnalazione da parte dell’Azienda Usl, di un caso sospetto di infezione da virus Chikungunya rilevato in città , il sindaco Katia Tarasconi ha firmato il 16 luglio un’ordinanza urgente per l’avvio di una disinfestazione straordinaria mirata a contrastare la diffusione della.

Esito negativo per il virus Chikungunya alla Veggioletta: stop alla disinfestazione - Il Comune di Piacenza ha ricevuto il 17 luglio dall'Azienda Usl, la comunicazione di esito negativo degli esami di laboratorio relativi al potenziale caso di virus Chikungunya per un cittadino residente in zona Veggioletta.

