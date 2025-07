Chikungunya il ‘caso zero’ nel bolognese è importato | nessuna infezione autoctona

(Adnkronos) – E’ di importazione il caso di infezione ‘zero’ da Chikungunya nel Comune di Bentivoglio (Bologna). Si tratta di una persona rientrata da un viaggio in una zona a rischio. Anche il primo caso identificato nello stesso Comune, inizialmente considerato autoctono, potrebbe essere quindi riclassificato, avendo individuato la fonte del contagio della zanzara che . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Chikungunya, il ‘caso zero’ nel bolognese è importato: nessuna infezione autoctona

In questa notizia si parla di: chikungunya - caso - zero - infezione

Carpi, accertato un caso di Chikungunya contratta in un viaggio all'estero - Non si tratta di Dengue ma Chikungunya: è questo il risultato delle indagini di laboratorio in merito al caso segnalato al Servizio di Igiene Pubblica dell’Azienda USL di Modena, relativo a un cittadino carpigiano che ha contratto l’infezione durante un viaggio all’estero.

Accertato un caso di Chikungunya - Non si tratta di Dengue ma Chikungunya: è questo il risultato delle indagini di laboratorio in merito al caso segnalato al Servizio di Igiene Pubblica dell’Azienda USL di Modena, relativo a un cittadino carpigiano che ha contratto l’infezione durante un viaggio all’estero.

Chikungunya, caso sospetto a Lugo: via alle disinfestazioni - Lugo (Ravenna), 27 maggio 2025 – Anche se l’estate sembra non essere ancora esplosa, la città di Lugo registra il primo “caso sospetto” ma – come si legge nella comunicazione diffusa dall’Unione dei Comuni della Bassa Romagna – non ancora confermato di febbre provocata da virus trasmessi dalle zanzare attraverso la loro puntura.

Dopo il caso della donna di 82 anni morta nel Lazio si alza l'allerta. Secondo il rapporto «Climate Change 2022», nell’ultimo decennio, il rischio di trasmissione di Dengue, Chikungunya, Zika e febbre gialla è aumentato del 30% Vai su Facebook

Chikungunya, nel bolognese individuato caso 'zero'. Iss: “30 casi da inizio anno”; Virus Chikungunya, individuato caso “zero” a Bentivoglio. Iss: “Da gennaio segnalati 30 casi”; Chikungunya: identificato il caso ‘zero’ nel bolognese, 30 contagi nel 2023.

Chikungunya, il 'caso zero' nel bolognese è importato: nessuna infezione autoctona - L'Ausl Bologna ha individuato la fonte del primo contagio inizialmente considerato autoctono. Da adnkronos.com

Chikungunya, nel bolognese individuato caso 'zero'. Iss: “30 casi da inizio anno” - Il Dipartimento di sanità pubblica dell'Azienda Usl di Bologna, in collaborazione con la Regione Emilia- msn.com scrive