La chikungunya è una malattia virale  trasmessa all’uomo dalla puntura di  zanzare infette, soprattutto del genere Aedes, tra cui la nota  zanzara tigre. Si manifesta con febbre alta e intensi dolori articolari, spesso debilitanti.  Nel 2025 la diffusione del virus è tornata al centro dell’attenzione sanitaria internazionale:  dopoi primi casi a La RĂ©union -isola francese dell’Oceano indiano- la chikungunya ha raggiunto i Paesi vicini come Madagascar, Kenya, Somalia e India. E’ approdata quindi in Francia, dove si contano piĂą di 800 casi e circa dodici focolai locali. Le autoritĂ francesi avvertono: il rischio di trasmissione autoctona è concreto. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com © Gbt-magazine.com - Chikungunya, focolai in Francia, un caso in Italia

