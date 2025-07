Chikungunya ‘caso zero’ nel bolognese importato da zona a rischio

La Chikungunya è una malattia tipica delle zone tropicali che si trasmette all'uomo attraverso la puntura delle zanzare del genere Aedes.

Carpi, accertato un caso di Chikungunya contratta in un viaggio all'estero - Non si tratta di Dengue ma Chikungunya: è questo il risultato delle indagini di laboratorio in merito al caso segnalato al Servizio di Igiene Pubblica dell’Azienda USL di Modena, relativo a un cittadino carpigiano che ha contratto l’infezione durante un viaggio all’estero.

Accertato un caso di Chikungunya - Non si tratta di Dengue ma Chikungunya: è questo il risultato delle indagini di laboratorio in merito al caso segnalato al Servizio di Igiene Pubblica dell’Azienda USL di Modena, relativo a un cittadino carpigiano che ha contratto l’infezione durante un viaggio all’estero.

Chikungunya, caso sospetto a Lugo: via alle disinfestazioni - Lugo (Ravenna), 27 maggio 2025 – Anche se l’estate sembra non essere ancora esplosa, la città di Lugo registra il primo “caso sospetto” ma – come si legge nella comunicazione diffusa dall’Unione dei Comuni della Bassa Romagna – non ancora confermato di febbre provocata da virus trasmessi dalle zanzare attraverso la loro puntura.

Chikungunya, "caso zero" nel Bolognese: scattano le misure di prevenzione in Emilia-Romagna e Veneto - Chikungunya, individuato il caso zero nel Bolognese: scattano le misure di prevenzione in Emilia-

Chikungunya, il 'caso zero' nel bolognese è importato: nessuna infezione autoctona - E' di importazione il caso di infezione 'zero' da Chikungunya nel Comune di Bentivoglio (Bologna).