Chieti sotto le stelle | in piazza Vico c' è Mario Venuti

Mario Venuti è il protagonista del nuovo appuntamento di "Chieti sotto le stelle" che prosegue dopo il successo delle serate con Fabrizio Bosso, Michele Di Toro, Antonella Bucci e Piero Mazzocchetti con un altro nome di prestigio. Il concerto di Mario Venuti è domenica 27 luglio alle ore 21, in.

“Tra la carne e il cielo tour”: l’Africa incontra i Beatles nel suono di Mario Venuti - “TRA LA CARNE E IL CIELO TOUR” il un nuovo progetto live di MARIO VENUTI. Dopo il tour nei club e teatri di tutta Italia, in cui ha celebrato il doppio traguardo dei suoi 60 anni e i 40 anni di carriera, Venuti riparte con un nuovo progetto che prende il nome dall’undicesimo album di inediti uscito il 19 aprile 2024 e prodotto da Microclima e approda sabato 10 maggio alle 21 al Teatro Summarte Somma Vesuviana (via Roma 15).

Da Tony Canto & Turè Muschio a Mario Venuti: estate in musica al Lido Baiadera - È stata presentata ufficialmente lo scorso sabato al Lido Baiadera di Oliveri, la stagione Baia Events 2025: il calendario di concerti e spettacoli che accompagnerà residenti e visitatori per tutta l’estate nella splendida cornice del litorale tirrenico.

Aperitivo nella Terrazza Medinblu con la voce inconfondibile di Mario Venuti - Una serata esclusiva con la voce inconfondibile di Mario Venuti, nella cornice suggestiva della Terrazza Medinblu domenica 15 giugno.

