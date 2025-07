Chiesta archiviazione per l’ex vicesindaco Faggi

Si registrano novità nell’inchiesta che ha causato il ’terremoto’ politico e amministrativo in città , portando alle dimissioni della sindaca Bugetti, alla decandenza del consiglio comunale e della giunta con conseguente commissariamento del Comune. La procura antimafia ha depositato al gip la richiesta di archiviazione per Simone Faggi. L’ex vicesindaco era stato sentito all’inizio dell’inchiesta come persona informata sui fatti, venendo poi iscritto nel registro degli indagati per false informazioni fornite al pubblico ministero a seguito del colloquio. La notizia dell’inchiesta sulle sue spalle era arrivata proprio il giorno in cui la sindaca aveve riunito la giunta per decidere cosa fare. 🔗 Leggi su Lanazione.it

