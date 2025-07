Chiede una birra e ne riceve una calda | scoppia la lite e spuntano anche i coltelli

LECCE – Le alte temperature fanno scaldare anche gli animi e una lite scoppiata per i soliti futili motivi, sembra dopo che un commerciante ha consegnato una birra calda ad un cliente, ha rischiato di trasformarsi in qualcosa di più drammatico nel pomeriggio di oggi a Lecce.Dopo urla, discussioni. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

