Chiara Petrolini la notizia sconvolge tutti | Hanno deciso così Cosa succede

La Corte di Cassazione, il 25 febbraio 2025, ha confermato la misura degli arresti domiciliari per Chiara Petrolini, la giovane di Traversetolo accusata di aver ucciso e seppellito i suoi due neonati nel giardino di casa. Non disponendo il carcere, la decisione ha riacceso il dibattito giudiziario e mediatico sul duplice omicidio. Leggi anche: Garlasco, l’intercettazione del padre di Stasi subito dopo il delitto Leggi anche: Celeste Pin, la denuncia dell’ex moglie: choc sulla morte del campione Gli arresti domiciliari restano: ecco perchĂ©. I supremi giudici hanno ritenuto che i fatti contestati (omicidio e soppressione di cadavere) siano del tutto irripetibili, e che al momento non sussista un pericolo concreto di recidiva. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - Chiara Petrolini, la notizia sconvolge tutti: “Hanno deciso così”. Cosa succede

