Chiara Petrolini la decisione mentre è ai domiciliari | autorizzazione della Corte D’Assise

Chiara Petrolini, la giovane accusata dell’omicidio di due neonati che avrebbe partorito e poi seppellito nella sua abitazione a Vignale di Traversetolo (Parma), è attualmente agli arresti domiciliari. Nonostante la grave accusa, la giovane 22enne continua a studiare e a seguire il suo percorso universitario. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta di Parma, la Corte d’Assise ha autorizzato Petrolini a sostenere un esame di Criminologia presso l’UniversitĂ di Modena e Reggio Emilia, con la professoressa Susanna Pietralunga. Il percorso di studi durante il processo. Chiara Petrolini è iscritta al secondo anno del corso di laurea in Scienze dell’Educazione. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Chiara Petrolini, la decisione mentre è ai domiciliari: autorizzazione della Corte D’Assise

