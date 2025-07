Chiara Pellacani tra le grandi! Bronzo ai Mondiali dal metro consacrazione in una gara individuale!

La prima volta è sempre la prima volta. Chiara Pellacani ha sfatato il tabĂą e ha conquistato la sua prima medaglia individuale nei Mondiali di tuffi. L’azzurra, all’ OCBC Aquatic Centre di Singapore, ha saputo interrompere il digiuno e conquistare la medaglia di bronzo dal metro, in una gara di regolaritĂ nella quale i centesimi di punto hanno sorriso. 35 centesimi, infatti, hanno separato la statunitense Hailey Hernandez (270.45) da Chiara (270.80), brava ad artigliare una top-3 che, dopo le eliminatorie, non appariva alla sua portata. Una qualificazione in cui l’azzurra aveva terminato all’ottavo posto (251. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Chiara Pellacani tra le grandi! Bronzo ai Mondiali dal metro, consacrazione in una gara individuale!

Tuffi, Chiara Pellacani su buoni livelli nella SuperFinal a Pechino. Santoro in cerca della miglior forma - Calato il sipario sulla SuperFinal della World Cup di tuffi a Pechino (Cina). Una competizione a cui il gruppo della Nazionale italiana ha preso parte per testarsi in vista di quel che sarĂ ad Antalya (Turchia), sede degli Europei dal 22 al 28 maggio.

Tuffi, Chiara Pellacani è quarta dai tre metri nella Super Final di Pechino - Chiara Pellacani conquista un ottimo quarto posto alla Super Final di Coppa del Mondo dai tre metri. Risultato sicuramente importante per la romana in quel di Pechino, dove è risultata la miglior europea, venendo battuta solamente dalle cinesi Chen Jia e Chen Yiwen e dall’australiana Maddison Keeney.

Chiara Pellacani detta legge! Campionessa d’Europa dal metro in una gara a senso unico! - Una strepitosa Chiara Pellacani domina la finale dal metro e regala la prima medaglia d’oro all’Italia agli Europei di Antalya (Turchia).

