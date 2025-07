Chiara Pellacani sul podio mondiale | È la mia prima medaglia individuale ci ho lavorato tanto

Chiara Pellacani continua a seguire le orme della leggendaria Tania Cagnotto e si toglie la soddisfazione di salire per la prima volta in carriera sul podio in un evento individuale dei Campionati Mondiali di tuffi. La 22enne romana ha cominciato infatti la rassegna iridata di Singapore 2025 conquistando la medaglia di bronzo nel trampolino da 1 metro, battendo la statunitense Hailey Hernandez per soli 35 centesimi e approfittando della debacle della quotata cinese Jia Chen. “ Questa è la mia prima medaglia mondiale individuale e sono davvero emozionatissima perché ci ho lavorato tanto, ho fatto una lunga preparazione per questo appuntamento e l’obiettivo era proprio questo, quindi sono molto contenta. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Chiara Pellacani sul podio mondiale: “È la mia prima medaglia individuale, ci ho lavorato tanto”

