Chi subisce un lutto importante ha il doppio delle probabilità di morire entro 10 anni | ecco cos’è il broken heart effect Lo studio

Il dolore profondo legato alla morte di una persona cara può influenzare la longevitĂ , aumentando il rischio di mortalitĂ nei 10 anni successiva alla perdita. Questa è la conclusione a cui è giunto un team di ricerca dell’UniversitĂ di Aarhus, in Danimarca, in uno studio pubblicato sulla rivista Frontiers in Public Health. Numerose ricerche hanno collegato il lutto a conseguenze negative sulla salute, come ad esempio l’insorgenza dell’ipertensione. Ma la maggior parte di queste ha monitorato le persone in lutto solo per pochi anni dopo la perdita, spiega al New Scientist Andreas Maercker dell’UniversitĂ di Zurigo, in Svizzera, non coinvolto nell’ultimo studio. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

