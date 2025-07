Chi lavora di più ad agosto

La fine del mese di luglio è tempo di bilanci, quasi più che a fine anno. È il momento del riposo e del “ci pensiamo a settembre”. Per moltissimi, ma non per chi del turismo vive, che in questo momento dell’anno è alle prese con il picco di lavoro. Le professioni dell’enogastronomia sono quelle più coinvolte e più stressate in questo periodo, perché tra raccolta di ortaggi e accoglienza dei turisti, l’estate non è il tempo del riposo per una larga fetta di lavoratori. Ad agosto, in molte zone d’Italia, è tempo di raccolta. Il pomodoro da industria, uno dei prodotti agricoli più lavorati nel Mezzogiorno, matura proprio in queste settimane. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

