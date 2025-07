Chi è Jerome Powell il banchiere di cui Trump non vede l’ora di liberarsi

Dimenticate Milano, almeno per un momento; c’è uno scandalo edilizio a Washington che può far crollare persino il re dollaro. Jerome Pow. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Chi è Jerome Powell, il banchiere di cui Trump non vede l’ora di liberarsi

In questa notizia si parla di: jerome - powell - banchiere - trump

Trump attacca Jerome Powell, 'è uno stupido' - " 'Troppo tardi' Jerome Powell è uno stupido che non ha la minima idea di cosa sia. A parte questo, mi piace molto! Petrolio ed energia in forte calo, quasi tutti i costi (generi alimentari e "uova") in calo, praticamente nessuna inflazione, l'esatto opposto di "troppo tardi!".

Trump attacca Jerome Powell: “È uno stupido. Non ha idea di cosa faccia” - «"Troppo tardi" Jerome Powell è uno stupido che non ha la minima idea di cosa sia. A parte questo, mi piace molto! Petrolio ed energia in forte calo, quasi tutti i costi (generi alimentari e «uova") in calo, praticamente nessuna inflazione, l’esatto opposto di «troppo tardi!».

Usa, il nuovo attacco di Trump a Jerome Powell: «È uno stupido» - Donald Trump è tornato ad attaccare duramente il presidente della Federal Reserve Jerome Powell, attraverso un post pubblicato sulla piattaforma Truth, in seguito alla decisione della banca centrale di mantenere i tassi d’interesse invariati.

Il più potente banchiere US critica Trump sulle pressioni alla Federal reserve sui tassi. L’inflazione torna a salire. Chicken are coming home to roost https://nytimes.com/2025/07/15/business/jamie-dimon-jerome-powell-trump.html?smid=nytcore-ios-share&refe Vai su X

TRUMP CRITICA I COSTI DELLA FED E TORNA A CHIEDERE UN TAGLIO DEI TASSI Il presidente ha visitato il cantiere di ristrutturazione della banca centrale, scontrandosi con Jerome Powell sui costi e ribadendo la necessità di ridurre i tassi d’interesse. Vai su Facebook

Scoppia la crisi Trump-Powell: chi pagherà la ristrutturazione della Banca centrale?; Inchiesta dell’amministrazione Trump sulla ristrutturazione da 2,5 mld della Fed. Bessent dopo Powell?; Il tycoon contro la Fed: «Powell è uno stupido!».

Fed, figura misera per Trump. Powell lo sbugiarda - Contrariamente a molti leader mondiali che al cospetto di Trump abbassano la testa, Jerome Powell, presidente della Fed ha rimesso in riga il presidente. money.it scrive

Il battibecco tra Donald Trump e Jerome Powell sul costo dei lavori di ristrutturazione della Fed - Il battibecco tra Donald Trump e Jerome Powell sul costo dei lavori di ristrutturazione della Fed Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e il presidente della Federal Reserve (la Banca centrale ... Secondo informazione.it