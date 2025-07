Cessioni Inter sono ben quattro i giocatori che stanno per lasciare Milano! I nomi e le novità di calciomercato

Cessioni Inter, Chivu ha in mente quattro sacrifici per rafforzare la squadra sul calciomercato: ecco chi potrebbe lasciare il capoluogo lombardo. Il calciomercato Inter non si concentra soltanto sui possibili colpi in entrata, ma anche sul fronte delle uscite, con diversi giocatori che potrebbero lasciare Appiano Gentile nelle prossime settimane. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, sarebbero ben quattro i giocatori vicini alla cessione: Kristjan Asllani, Tomas Palacios, Sebastiano Esposito e Mehdi Taremi. Il caso più definito sembra essere quello di Asllani, per il quale il direttore sportivo Piero Ausilio ha già confermato la partenza. 🔗 Leggi su Internews24.com

