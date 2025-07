Cesena voce! L’addio di Prestia | Credevo di restare per sempre

Il messaggio d’addio del capitano. Ieri il Cesena ha ufficializzato la cessione a titolo definitivo di Giuseppe Prestia all’ Inter. Il difensore andrà in effetti a vestire la maglia della formazione Under 23 nerazzurra, impegnata nel campionato di serie C. Prima di lasciare il gruppo però Prestia ha voluto rivolgere un saluto che la società ha divulgato in abbinamento a un video emozionale nel quale si ripercorrono alcune delle tappe della sua carriera in Romagna. "Ciao Cesena - dice il calciatore nel suo addio - tre anni fa sono entrato nella tua storia in punta di piedi e tu mi hai aperto le braccia come se mi stessi aspettando da sempre. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "Cesena, voce!". L’addio di Prestia : "Credevo di restare per sempre"

In questa notizia si parla di: cesena - prestia - addio - voce

Playoff, il Cesena a Catanzaro senza capitan Prestia. Mignani: "Margine di errore vicino allo zero" - Grande attesa in città per il playoff Catanzaro-Cesena, in programma domani, sabato 17 maggio alle ore 17:15 allo stadio 'Ceravolo'.

Cesena, il punto fermo è la difesa. Sul tavolo c’è il destino di Prestia - Il podio dei giocatori più impiegati da Michele Mignani nello scorso campionato ha visto salire sul gradino più alto Massimiliano Mangraviti, 3178 minuti e due sole gare saltate di cui una per squalifica, poi Giuseppe Prestia, 2896 minuti in 35 gettoni e Andrea Ciofi che nonostante la partenza di stagione come riserva di marco Curto, alla fine ha messo insieme 2595 minuti in 33 gare.

Calciomercato Inter Under 23, Prestia pronto per il trasferimento in nerazzurro! Ecco le ultime sul giocatore del Cesena - di Redazione Calciomercato Inter Under 23, arriva il primo leader: Prestia dice sì al biennale. Ora si attende l’ufficialità da parte del Club.

Cesena, voce!. L’addio di Prestia : Credevo di restare per sempre.

"Cesena, voce!". L’addio di Prestia : "Credevo di restare per sempre" - Ieri il Cesena ha ufficializzato la cessione a titolo definitivo di Giuseppe Prestia all’ Inter. ilrestodelcarlino.it scrive

Prestia sicuro: "Al Cesena di oggi e anche domani" - Corriere dello Sport - Prestia sicuro: "Al Cesena di oggi e anche domani" Il capitano che conta 27 presenze e 4 gol, l’ultimo alla Salernitana : "La gara che ci ha dato forza è il pari in rimonta col Pisa al Manuzzi ... Come scrive corrieredellosport.it