Lavorare al quartier generale italiano di Basf Italia, "fa bene alla salute". O, più precisamente, qui si trova un ambiente che "promuove salute", mettendo il benessere dei dipendenti in cima alle priorità . Per questo motivo la sede storica di Cesano della multinazionale tedesca della chimica, in via Marconato, ha ricevuto il riconoscimento “ Luogo di lavoro che promuove salute - WHP 2025 “, in occasione dell’Evento Regionale WHP Lombardia, nella Sala Verdi del Conservatorio di Milano. Un’iniziativa pensata per certificare le aziende che promuovono salute, sulla base del modello promosso dall’Oms, che l’obiettivo di promuovere cambiamenti organizzativi dei luoghi di lavoro per renderli ambienti favorevoli all’adozione consapevole e alla diffusione di stili di vita salutari, concorrendo alla prevenzione delle malattie croniche. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Cesano, dalla palestra allo psicologo: "In Basf il lavoro fa bene alla salute"