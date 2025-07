Cernobbio | addio a Jean-Marc Droulers storico amministratore delegato di Villa d' Este

Cernobbio, 26 luglio 2025 – Per oltre quarant'anni, il nome di Villa d'Este e il suo sono andati di pari passo, uomo simbolo e prezioso custode dell'immagine di una delle dimore piĂą celebri del Lario, icona di lusso e bellezza. Jean-Marc Droulers, storico amministratore delegato della societĂ , è morto ieri sera, venerdì 25 luglio, a 81 anni. Il suo curriculum racconta una vita di legami con il territorio, il turismo di Ă©lite, con la capacitĂ di mantenere alti i livelli dell'offerta alberghiera in generale, non solo a Villa d'Este: presidente di Villa Erba, consigliere del Consorzio degli albergatori di Como, consigliere dell’Associazione catene alberghiere di Confindustria, componente del Comitato esecutivo del Concorso d’eleganza Villa d’Este, prestigioso appuntamento che si svolge ogni anno a Villa Erba, e infine vicepresidente dell’Associazione Rive Lariane. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Cernobbio: addio a Jean-Marc Droulers, storico amministratore delegato di Villa d'Este

