Centri estivi Ventimila euro per le famiglie

Al via il bando per l’assegnazione di contributi a sostegno della frequenza dei ragazzi ai centri estivi sul territorio comunale, per il periodo compreso fra giugno e settembre. A disposizione ci sono 20mila euro, che la giunta ha stanziato per aiutare economicamente le famiglie fiesolane con figli minori che nell’ultimo anno hanno frequentato una scuola dell’infanzia, primaria o secondaria di primo grado, anche se ubicata al di fuori del Comune. Il contributo può arrivare fino a 200 euro per ciascun minore, per un massimo di due settimane di centro estivo. "Con l’apertura del bando per i contributi a sostegno della frequenza ai centri estivi – spiega la sindaca Cristina Scaletti – rinnoviamo il nostro impegno concreto verso le famiglie. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Centri estivi. Ventimila euro per le famiglie

