Come era noto, il celtico Ha reso ufficiale venerdì pomeriggio l'incarico, con un'opzione di acquisto, di UNAI Núñez AL HELLAS VERONA. Il centro giocherà nel Serie italiane E in un club che voleva già firmarlo l'estate scorsa. Il calciatore arrivò al Celta nell'estate del 2022 E, per due stagioni, si è accumulato vicino 6.500 minuti in 76 partite ufficiali tra Laliga e Coppa. Ultima campagna che ha giocato in prestito all'Athletic Club, a Non entrare ora Quindi nel Piani Di Claudio Giráldez o il Club Vigués. In una dichiarazione ufficiale, il celtico Sottolineare: "Dal suo arrivo a Vigo, Unai Núñez ha sempre mostrato un atteggiamento esemplare sia nei costumi sia in un giorno a -day.