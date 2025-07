Celeste Pin qualcosa non torna nella morte? Scatta la denuncia dell' ex moglie

Elena Fabbri, ex moglie di Celeste Pin, ha presentato una denuncia alla Procura della Repubblica di Firenze, contro ignoti, per omicidio, chiedendo di indagare, partendo dal test tossicologico e dall'esame di sms e chiamate sul cellulare dell'ex giocatore e bandiera della Fiorentina, trovato morto martedì scorso nel suo appartamento a Firenze. L'ipotesi piĂą accreditata nell'inchiesta per omicidio colposo, senza indagati, relativa alla morte di Celeste Pin, aperta dalla pm Silvia Zannini, resta il suicidio. Secondo quanto riporta il quotidiano Corriere Fiorentino, per Fabbri non starebbe in piedi l'ipotesi della presunta depressione come causa della scelta che avrebbe portato Pin a togliersi la vita. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Celeste Pin, qualcosa non torna nella morte? Scatta la denuncia dell'ex moglie

Morte di Celeste Pin, il dolore dell’amico Giovanni Galli. “Non ci diamo una spiegazione” - Firenze, 24 luglio 2025 – “Perché?”. Una sola parola, stretta in mezzo alle lacrime che sibila spezzando silenzio e incredulità senza trovare risposte.

Celeste Pin, aperto un fascicolo sulla morte dell’ex difensore della Fiorentina - Firenze, 23 luglio 2025 – La Procura di Firenze ha aperto un fascicolo per omicidio colposo contro ignoti per la morte di Celeste Pin, 64 anni, l'ex difensore della Fiorentina trovato privo di vita ieri nella sua abitazione sulle colline di Firenze  sopra Careggi Secondo una prima ricostruzione l'ex calciatore si sarebbe tolto la vita.

L’ex moglie di Celeste Pin ha sporto denuncia contro ignoti per omicidio. “Stava bene, pronto per il lavoro. Non credo al suicidio”, ha dichiarato dopo aver ricevuto una foto del 64enne poche ore prima della morte. Vai su Facebook

