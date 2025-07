Celeste Pin la denuncia dell’ex moglie | choc sulla morte del campione

Sono passati pochi giorni dalla morte di Celeste Pin e le circostanze del suo decesso continuano ad alimentare interrogativi. L’ex difensore della Fiorentina, volto amato del calcio italiano degli anni ’80 e ’90, è stato ritrovato senza vita nella sua abitazione sulle colline di Firenze il 22 luglio. Nelle ultime ore, un gesto inaspettato ha riportato al centro dell’attenzione una vicenda che in molti avevano giĂ etichettato come tragico gesto personale. Ma qualcosa, secondo chi gli era vicino, non torna. A sollevare nuovi dubbi è Elena Fabbri, madre dei suoi due figli maggiori ed ex moglie, decisa a far luce su una morte che non riesce ad accettare come inevitabile. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - Celeste Pin, la denuncia dell’ex moglie: choc sulla morte del campione

