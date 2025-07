Cede il montacarichi morti tre operai precipitati dal settimo piano

Cadono da un montacarichi, muoiono tre operai a Napoli. Inutile ogni tentativo di soccorso. Per Ciro Pierro, 62 anni di Calvizzano, Luigi Romano, 67 anni di Arzano e Vincenzo Del Grosso, 56 anni di Napoli, non c’è stato nulla da fare. I tre si schiantano al suolo dopo un volo di 20 metri. E la Procura apre un fascicolo per omicidio colposo plurimo, per il momento contro ignoti. A coordinare l’inchiesta la sesta Sezione Lavoro e Colpe Professionali del Tribunale. Secondo una prima ricostruzione, il carrello elevatore si sarebbe inclinato a causa della rottura della colonna portante cui era agganciato il pianale per il trasporto di cose e persone. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Cede il montacarichi, morti tre operai precipitati dal settimo piano

