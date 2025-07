Cecilia Rodriguez racconta nei dettagli le difficoltà della sua prima gravidanza. Ecco la sua confessione! Leggi anche: Belen e Cecilia Rodriguez hanno litigato per soldi? I fatti sono più gravi: ecco la verità Cecilia Rodriguez si confida sui social riguardo alla sua gravidanza, rivelando le difficoltà che sta affrontando. La showgirl, in attesa della sua prima figlia Clara Isabel, ha ammesso di aver preso “3 kg al mese” e di non esserne affatto fiera. Ecco tutti i dettagli! I cambiamenti fisici e le emozioni della gravidanza. Nonostante la gravidanza stia procedendo bene e sia un momento tanto atteso, Cecilia Rodriguez non nasconde le sfide legate ai cambiamenti fisici. 🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - Cecilia Rodriguez parla della gravidanza e rivela le difficoltà che sta vivendo: ecco cosa ha detto