Si tratta dell'appuntamento più importante dell'anno per il nuoto in vasca lunga, il primo evento di livello mondiale dopo le Olimpiadi di Parigi dello scorso anno: i Campionati del mondo di nuoto, in programma a Singapore dal 27 luglio al 3 agosto, vedranno i migliori atleti sfidarsi in vasca per conquistare il titolo iridato. Gli italiani in gara. Il CT dell'Italia Cesare Butini ha convocato 34 atleti, 16 ragazze e 18 ragazzi.

© Gqitalia.it - Ceccon, Martinenghi & Co. stanno per tornare e noi non vogliamo perderci neanche una gara