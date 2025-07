Cecchi Paone | La Rai mi chiuse le porte dopo il coming-out Berlusconi mi accolse e affidò a Francesca Pascale

Alessandro Cecchi Paone ripercorre il momento del suo coming-out in un'intervista. Se la Rai, dice, gli "chiuse le porte a causa della Chiesa, quella prima di Bergoglio", Mediaset lo accolse e Berlusconi lo volle in ogni suo programma. E su Pascale: "Venni affidato a lei e fu un segnale chiaro: da soli non si vince".

