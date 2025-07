C’è una mamma orsa con cuccioli in Molise L’avvistamento e l’avviso | Non avvicinateli

«L’orso fa l’orso e si sposta. Ci stiamo raccordando con i carabinieri forestali per tenere sotto controllo l’orsa e i cuccioli. Fino alla scorsa notte erano nell’Aquilano». Queste le parole del direttore del Parco nazionale d’Abruzzo Lazio e Molise (Pnalm), Luciano Sammarone, che commenta l’avvistamento di un’esemplare femmina di orso, con cuccioli a seguito, in Molise. All’Ansa coglie l’occasione per raccomandare a popolazione e turisti di non inseguire gli animali e di non dare loro cibo. Il primo cittadino di Rionero Sannitico (Isernia), Arnaldo Rossi, che ha avvisato i Carabinieri Forestale, ha chiesto ai concittadini di prestare attenzione e di non avvicinarsi agli esemplari, segnalando gli eventuali avvistamenti. 🔗 Leggi su Open.online