CdS – è a Roma per le visite mediche poi la firma

2025-07-26 10:30:00 Il CdS: Vanja Milinkovic-Savic ha superato le visite mediche e si prepara a diventare ufficialmente un calciatore del Napoli. Il portiere, che ha lasciato il ritiro con il Toro ieri sera per volare a Roma, è arrivato a Villa Stuart qualche minuto prima delle 10.30 del mattino, scortato dal suo agente, Uros Jankovic, dal capo scout Micheli, dal dottor Canonico e dal membro dello staff comunicazione Lombardi. In un paio d’ore ha completato le visite, poi la firma sul contratto giĂ pronto per lui: operazione complessiva da 21 milioni di euro, come il valore della clausola. Napoli, Milinkovic-Savic a Villa Stuart: i dettagli. 🔗 Leggi su Justcalcio.com © Justcalcio.com - CdS – è a Roma per le visite mediche, poi la firma

