CdS – ci siamo L'ultimo indizio arriva dal suo barbiere…

2025-07-25 16:02:00 Continuano i commenti sui social network a seguito dell’ultima notizia riportata dal Corriere: “Ciao ciao, fratello”. E poi due cuori: uno giallo e uno rosso. Parole ed emoticon che non lasciano spazi a dubbi o interpretazione perchĂ© il barbiere ha salutato Wesley, ormai un promesso sposo della Roma. Si tratta di un altro indizio social. Stavolta arriva dall’uomo che si occupa dell’acconciatura del brasiliano, uno dei preferiti di Gasperini per sistemare la fascia.  Wesley sbarca alla Roma . Come è noto Wesley è pronto a prendere il volo diretto Rio de Janeiro-Fiumicino e sbarcare domani a Roma, giusto in tempo per sostenere le visite mediche, firmare il contratto e poi partire con Gasperini prima per Lens e poi per Burton upon Trent. 🔗 Leggi su Justcalcio.com © Justcalcio.com - CdS – ci siamo. L’ultimo indizio arriva dal suo barbiere… Â

De Winter Inter, scatto dei nerazzurri per il difensore del Genoa: arriva l’indizio inaspettato dal diretto interessato! Individuata la data per chiudere - di Redazione De Winter Inter, scatto dei nerazzurri per il difensore del Genoa: arriva l’indizio inaspettato dal diretto interessato! C’è la data per chiudere l’affare.

Conte, arriva l’indizio definitivo: la scelta per la prossima stagione - Antonio Conte, c’è l’indizio definitivo: arriva la scelta in vista della prossima stagione, ora non ci sono più dubbi Conte, arriva l’indizio definitivo: la scelta per la prossima stagione (Ansa Foto) – SerieAnews Antonio Conte non è certo un tecnico che parla senza cognizione di causa.

Kolo Muani resta alla Juve: arriva l’indizio che conferma tutto - La Juventus lavora per trattenere in bianconero l’attaccante francese: ora c’è un indizio che conferma come la permanenza sia più che possibile Kolo Muani resta alla Juve: arriva l’indizio che conferma tutto (Ansa Foto) – SerieAnews Sette gol in 14 partite di Serie A dal suo arrivo a gennaio, solo Mateo Retegui nello stesso lasso di tempo ha fatto meglio nel nostro campionato.

