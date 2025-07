Catella fa causa al Comune per danni Niente spese legali ai big sotto inchiesta

Una ciambella di salvataggio solo alla "bassa forza" degli uffici urbanistici, agli impiegati e ai capi intermedi rimasti invischiati delle indagini della Procura della Repubblica; a tutti i livelli superiori finiti sotto accusa, ovvero assessori e professionisti, il Comune di Milano ha deciso di rifiutare l'assistenza legale nelle indagini e nei processi che li attendono. Dovranno difendersi da soli, trovandosi e pagandosi da soli gli avvocati. È una scelta netta, destinata a creare qualche malumore, ma resa necessaria per dare un segnale di rottura col passato. Anche se il risultato è un po' paradossale:anche se la linea ufficiale del Comune e del sindaco Beppe Sala è che a Milano tutto avveniva correttamente, e che le accuse della Procura sono basate su una interpretazione forzata delle regole, chi è finito nei guai per avere fatto il suo lavoro dovrà cavarsela da solo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Catella fa causa al Comune per danni. Niente spese legali ai big sotto inchiesta

Catella fa causa al Comune per danni. Niente spese legali ai big sotto inchiesta; Urbanistica di Milano, conclusi gli interrogatori: la decisione del Gip attesa entro 15 giorni; Bufera urbanistica, i pm chiedono l'arresto per Manfredi Catella e l'assessore Giancarlo Tancredi. Indagato Stefano Boeri.

Il conto doppio di Catella: "Dal Comune 69 milioni di danni” - Nella memoria consegnata al gip l’immobiliarista per cui i pm chiedono i domiciliari ripercorre le tappe dell’affare Pirellino ... Segnala milano.repubblica.it

Inchiesta urbanistica, la stanchezza degli acquirenti dei cantieri sotto indagine - Le famiglie sospese: "Fare causa a costruttori e comune per noi è insostenibile". Come scrive rainews.it