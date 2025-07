ABBONATI A DAYITALIANEWS Due uomini sorpresi dalla Polizia di Stato all’interno di un edificio scolastico nel quartiere San Cristoforo. Sono stati denunciati per tentato furto aggravato in concorso due uomini di Catania, un 36enne con precedenti penali e un 21enne incensurato, sorpresi dalla Polizia di Stato mentre si introducevano in un edificio scolastico in disuso nel quartiere San Cristoforo. L’azione rientra nel contesto della presunzione di innocenza che vale per entrambi fino ad eventuale condanna definitiva. L’intervento degli agenti dopo una segnalazione al 112. Tutto è iniziato con una chiamata al numero unico di emergenza, che segnalava la presenza di due individui intenti ad aggirarsi in modo sospetto all’interno della vecchia scuola. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Catania, colti sul fatto mentre tentano di rubare ferro da una scuola abbandonata