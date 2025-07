Catania 9 chili di marijuana ' modificata' in locale | arrestato ristoratore

Ha trasformato il magazzino del suo ristorante in un laboratorio per trattare la marijuana e modificarla con agenti chimici che hanno effetti nocivi per la salute. Un 38enne di origini senegalesi è stato arrestato dalla Polizia di Stato nell’ambito di un’operazione antidroga svolta nei giorni scorsi nel quartiere San Berillo vecchi, a Catania. I poliziotti della Squadra Mobile della Questura di Catania sono riusciti a scoprire e a bloccare l’attivitĂ criminale portata avanti all’interno di un ristorante africano, gestito dal 38enne, grazie ad una mirata attivitĂ di controllo, dopo aver individuato due uomini stranieri che stazionavano in modo sospetto nei pressi dell’attivitĂ commerciale del senegalese. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Catania, 9 chili di marijuana 'modificata' in locale: arrestato ristoratore

In questa notizia si parla di: catania - marijuana - arrestato - chili

Catania, 32enne beccato con marijuana e hashish in auto: droga sui sedili e soldi nascosti nel cruscotto - A Catania, un 32enne è stato arrestato per spaccio di droga. Fermato con marijuana e hashish in auto, è ora ai domiciliari.

Catania, 21enne arrestato dai carabinieri per spaccio di marijuana in via Conte di Torino - ABBONATI A DAYITALIANEWS Nell’ambito delle costanti attività di controllo del territorio, i Carabinieri della Stazione di Catania Piazza Verga, impegnati quotidianamente in servizi esterni finalizzati alla prevenzione e repressione dei reati, hanno arrestato un 21enne, residente a Caltanissetta, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Catania, 113 grammi di marijuana nascosti sul frigo: 58enne arrestato nel quartiere Picanello - Un 58enne catanese è stato arrestato per spaccio di marijuana. Trovati 113 grammi di droga nella sua abitazione durante una perquisizione.

I poliziotti della #Squadramobile di Catania hanno arrestato un ristoratore 38enne trovato con quasi 9 chili di marijuana che, nel suo magazzino/laboratorio, aveva trattato con un pericoloso cannabinoide sintetico per potenziarne notevolmente gli effetti #esser Vai su X

SUL TIR 64 CHILI DI DROGA: ARRESTATO CAMIONISTA CAMPANO I Finanzieri del Comando Provinciale di Catania, nell’ambito dell’intensificazione dei servizi di contrasto ai traffici illeciti, realizzati lungo i punti di maggiore traffico commerciale del capoluo Vai su Facebook

Catania, 9 chili di marijuana 'modificata' in locale: arrestato ristoratore; Nascondeva 9 chili di marijuana modificati con agenti chimici pericolosi, arrestato ristoratore; Catania, oltre 280 chili di marijuana e hashish nascosti in camion di agrumi dalla Spagna.

Catania, 9 chili di marijuana 'modificata' in locale: arrestato ristoratore - (LaPresse) Ha trasformato il magazzino del suo ristorante in un laboratorio per trattare la marijuana e modificarla con agenti chimici che ... Secondo stream24.ilsole24ore.com

Magazzino trasformato in laboratorio per modificare la marijuana, arrestato ristoratore a Catania - Magazzino trasformato in laboratorio per modificare la marijuana, arrestato dalla Polizia un ristoratore a Catania ... Si legge su italpress.com