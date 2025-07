Castano Primo dietrofront del Comune | nessun rincaro al nido Setti Carraro dopo le proteste delle famiglie

Castano Primo (Milano), 26 luglio 2025 – Gli aumenti delle rette dell' asilo nido, così come prospettati da sindaco e assessore ai genitori, non saranno in vigore da settembre. L'amministrazione, vista la forte contrarietà espressa dai genitori, ha deciso di «confermare per l'intero anno educativo 202526 le medesime rette previste per l'anno che sta per concludersi». Nessun aumento e nessuna riduzione di orario, come invece si ipotizzava: il servizio continuerà ad essere fornito dalle 8 alle 17, senza alcun costo di pre-post orario aggiuntivo per le fase 8-9 e 16-17.

Castano Primo, la piaga senza fine dei boschi della droga. Per sfuggire all’arresto pusher lancia pugnale contro i carabinieri - Castano Primo (Milano), 21 giugno 2025 – Intervento ad alta tensione nei boschi al confine tra Castano Primo, Nosate e Lonate Pozzolo, dove una pattuglia della polizia locale ha fermato uno spacciatore colto in flagrante durante un controllo antidroga.

Castano Primo, aperto il centro islamico tra ringraziamenti e polemiche - Castano Primo, 1 luglio 2025 – È stato inaugurato il centro islamico “Faizane Madina”, ricavato all’interno dell’ex palestra N Joy di via 26 Febbraio.

Castano Primo, ex sindaco del Pd non si alza durante l'inno: è polemica - Esplode la polemica a Castano Primo, in provincia di Milano. Qui l'ex sindaco Giuseppe Pignatiello, oggi consigliere comunale del Pd, non si alza come invece fanno gli altri consiglieri quando, in apertura di seduta, vengono suonate le note dell’inno Città di Castano.

